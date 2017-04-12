İran'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Aday Kayıtları Sürüyor

İran'da 19 Mayıs tarihinde yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık kayıtları sürüyor. Dün başlayan ve beş gün sürecek olan 12. dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İlk gün 6'sı kadın toplam 26 adayın kayıt yaptırdığı açıklandı. Kayıt yaptıran adaylar arasında tanınmış bir isim olmadığı belirtildi.



İran anayasasının 115. Maddesi ve Cumhurbaşkanlığı seçim kanununun 35. Maddesi gereği adaylar "İran asıllı, İran vatandaşı, müdür ve ülkenin resmi mezhebine bağlı dini veya siyasi rical'den olmalılar." şartı bulunuyor.



İran İçişleri Bakanı Abdür Rıza Rahmani Fezli yaptığı açıklamada erken propagandanın yasak olduğunu ifade ederek, 28 Nisan tarihinden itibaren 20 günlük propaganda süresi olacağını söyledi.



Fezli, Anayasa Koruyucular Konseyi kayıtlar bittikten sonra 5 gün içinde kesin aday listesini açıklayacağını ve sürenin yeterli olmaması durumunda 5 gün daha sürenin uzatılacağını fakat propaganda tarihi olan 28 Nisan'dan önce kesin listenin ilan edilmesi gerektiğini söyledi. - TAHRAN