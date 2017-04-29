İran'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri

İran'da muhafazakarların önde gelen cumhurbaşkanı adaylarından, İmam Rıza Türbe ve Külliyesi Vakfı Başkanı İbrahim Reisi, "38 yıl sonra hala İslam devletine yakışır bir yönetime kavuşamadık." dedi.



Başkent Tahran'daki Şuhedayi Heftum Tir Spor Salonu'nda ilk seçim mitinginde konuşan Reisi, Hasan Ruhani ve hükümetinin ülkeyi iyi yönetemediğini savundu.



Reisi, "38 yıl sonra hala İslam devletine yakışır bir yönetime ulaşamadık. Mustazafların (ezilen ve zayıf kesim) ümidini, ümitsizliğe çevirdiniz. Gençlerin mesken sorununu çözemediniz." ifadelerini kullandı.



Ülke idaresinin halkın ihtiyaçlarına cevap vermediğini belirten Reisi, "Devlet kurumlarındaki idari sorunlarımız, halk gözetilerek ele alınmalıdır. Var olan bunca kaynağa, zenginliğe rağmen işsizlik sorunu çözülmedi. Gençlerimizin yüzde 30'u işsizdir." dedi.



İran'daki rüşvet ve yolsuzlukların ülkenin kalkınmasını olumsuz etkilediğini, bunun sorumlusunun Ruhani hükümeti olduğunu anlatan Reisi, ülkede sınıf farklılığının arttığını, zenginle fakir arasındaki mesafenin açıldığını söyledi. Reisi, "Biri yardım parası alamasın, diğeri astronomik maaşlar alsın, biri aç, diğeri tok yatsın, bu olacak şey midir?" değerlendirmesinde bulundu.



Reisi, 17 bin küçük ve orta ölçekli atölye ile fabrikanın son dönemde kapatıldığını anlatarak, "Gözümüzü, gelsinler yatırım yapsınlar diye neden yabancılara dikelim? Biz ne umuyorsak halkımız ve gençlerimizden umuyoruz." şeklinde konuştu.



Salonu dolduran Reisi taraftarları ise ABD ile İsrail aleyhine ve "Devlet, iş ve keramet", "Halkın lehine değişim" şeklinde slogan attı. Reisi'nin konuşması öncesinde, ülkenin geleneksel sporu zorhane sporcuları gösteri sundu.



İran'da 12. dönem cumhurbaşkanlığı seçimleri 19 Mayıs'ta düzenlenecek.