İran'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri
İran Millet Birliği Partisi Genel Başkanı Ali Şekurirad, İran'da 19 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri aday adaylarının Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK) tarafından reddedilmesini eleştirdi.
İran Millet Birliği Partisi Genel Başkanı Ali Şekurirad, İran'da 19 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri aday adaylarının Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK) tarafından reddedilmesini eleştirdi.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye desteğiyle bilinen Şekurirad, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "AKK'nın diğer adayları neye göre reddettiği belli değil. Ret veya onayın ölçüsü şeffaf ve kanuni değil. Kayırmacı ve siyasi bir yaklaşım olduğu görülüyor." ifadelerini kullandı.
Geçen hafta İçişleri Bakanlığına aralarında eski cumhurbaşkanlarından Mahmud Ahmedinejad'ın da bulunduğu binin üzerinde kişi cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvurusunda bulunmuştu.
Dün akşam saatlerinde İran Seçim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Ruhani, Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Haşimi Rafsancani ve Muhammed Hatemi'nin döneminde cumhurbaşkanı yardımcılığı yapan Mustafa Haşimi Teba, Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbe ve Külliyesi Vakfı Başkanı İbrahim Reisi, Tahran Belediye Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve lider Ali Hamaney'e cumhurbaşkanlığı döneminde danışmanlık yapan İslam Koalisyon Partisi Merkez Konseyi Başkanı Mustafa Mirselim'in 12'nci dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olarak katılacağı belirtilmişti.