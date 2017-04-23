İran'da Cumhurbaşkanlığı Seçimine Doğru

İslam Koalisyonu Partisi İstişare Kurulu Başkanı Mustafa Mirselim, diğer muhafazakar adaylar İbrahim Reisi veya Muhammed Bakır Galibaf lehine seçimden çekilmeyi düşünmediğini belirtti.



Muhafazakar siyasetçi Mirselim, cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını başkent Tahran'daki parti binasında düzenlediği basın toplantısıyla başlattı.



Seçimlere katılma sebebini "halkın haklarını savunmak" olarak açıklayan Mirselim, İranlı gençlerin sorunlarını işsizlik, evlilik ve iskan olarak sıraladı.



Mirselim, "Diğer muhafazakar aday İbrahim Reisi lehine seçimden çekilmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna, "İran'da muhafazakar (Usulgera) kavramını siyaset arenasına getiren kişi benim. Ben, İslam Koalisyonu Partisi'nin adayıyım. Onlarla hedeflerimiz aynı ama yöntemlerimiz farklı. Kimsenin lehine çekilmeyi düşünmüyorum." karşılığını verdi.



İran'da 19 Mayıs'ta düzenlenecek seçimde, reformist ve ılımlı muhafazakarların adayları olarak halihazırdaki Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, birinci yardımcısı İshak Cihangiri ve eski cumhurbaşkanı yardımcılarından Haşimi Teba öne çıkarken, Ruhani'yi desteklemek için aday oldukları belirtilen Cihangiri ve Teba'nın seçim gününe yakın yarıştan çekilmeleri bekleniyor.



Muhafazakar kanatta ise Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbe ve Külliyesi Vakfı Başkanı İbrahim Reisi ve Tahran Belediye Başkanı Muhammed Bakır Galibaf arasında kimin çekilip çekilmeyeceği henüz netlik kazanmış değil.



Mirselim, Ali Hamaney'in cumhurbaşkanlığı döneminde danışmanlık, Haşimi Rafsancani döneminde ise Kültür ve İrşad Bakanlığı görevlerinde bulunmuştu.