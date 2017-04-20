İran'da Cumhurbaşkanlığı Seçimine Doğru

İran'da cumhurbaşkanlığı seçimine bir ay kala muhafazakarlar henüz tek aday üzerinde anlaşma sağlayamazken, reformcu ve ılımlı kesimin Hasan Ruhani'nin cumhurbaşkanlığının devamından yana olduğu belirtiliyor.



İranlı siyasi uzmanlar, 19 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde öne çıkan isimleri ve ülkedeki seçim atmosferini AA muhabirine değerlendirdi.



Hükümet yanlısı "İbtikar" gazetesi genel yayın yönetmeni ve İran Meclisi İcra Komitesi Sekreteri Muhammed Ali Vekili, dört yılık dönemde Ruhani hükümetinin icraatlarının "yavaş" kaldığını söyledi.



Buna karşılık muhafazakar kanadın da kendi içinde "derin bir tutarsızlık" yaşadığını belirten Vekili, seçime doğru artması beklenen siyasi tartışmalarda tarafların ortaya koyacağı performansın sonuçta belirleyici olacağı öngörüsünde bulundu.



Vekili, Ruhani'nin rakipleriyle söylem savaşını kazanamaması halinde ılımlı hareketin çıkmaza gireceğini ifade etti.



Meclisteki muhafazakar milletvekillerinden Hüseyin Nakavi Hüseyni de iç çekişmeler nedeniyle muhafazakar kesimin ortak bir aday üzerinde anlaşamadığına dikkati çekerken, reformcuların büyük bölümünün Ruhani'yi destekleyeceğini söyledi.



"Türkiye, İran'ın stratejik ortağıdır"



Seçimlerin Türkiye ile ilişkilere etkisine de değinen Hüseyni, "Türkiye, İran için stratejik bir komşudur. Her zaman iyi ilişkiler içinde olduk. Hükümetin hedefi, Türkiye ile ticaret hacmini 30 milyar dolara çıkarmak. Hangi hükümet kurulursa kurulsun Türkiye'yi bir komşu ve stratejik bir ortak olarak hesaba alacaktır." diye konuştu.



İran Devrim Muhafızları siyasi analisti Sadullah Zarii de kim seçilirse seçilsin komşularla iyi ilişkiler kurmayı tercih edeceğini dile getirdi.



İran halkının 19 Mayıs'ta Ruhani'nin dört yıllık icraatını oylayacağını söyleyen Zarii, "Buna rağmen, ılımlı ve reformcu kanat Ruhani'nin adaylığında karar kılmış durumda ve mevcut cumhurbaşkanının devamından yana." dedi.



Zarii, henüz tek isim üzerinde anlaşamasalar da muhafazakarların eski Başsavcı İbrahim Reisi'yi "ortak aday" olarak belirleyeceği görüşünü savundu.



Ahmedinejad kitlesini genişletmek istiyor



Tahran Üniversitesi'nden siyaset uzmanı Prof. Dr. Sadık Zibakelam ise beklenmedik şekilde adaylık başvurusu yapan eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın şansını değerlendirdi.



Ahmedinejad'ın destekçilerinin büyük bölümünün "sosyo-ekonomik açıdan alt seviyedeki" bölgelerden olduğunu kaydeden Zibakelam, eski cumhurbaşkanının taraftar kitlesini genişletmek adına düzene karşı mesajlar verdiğini söyledi.



Zibakelam, "Ahmedinejad düzene meydan okuyarak, yüksek tahsilli kesim ve gençlerden kendine taraftar bulmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.



İran'da 19 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvuruları geçen hafta alındı. Kesin adayların isimleri Anayasayı Koruyucular Konseyinin onaylamasından sonra 26 Nisan'da duyurulacak.