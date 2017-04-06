İran'da Cumhurbaşkanlığı Seçimine Doğru

İran'da muhafazakarlar, bugün düzenlenen ikinci olağan kongrede, 19 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için 5 aday adayının ismini belirledi.



İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, başkent Tahran'ın güneyindeki fuar merkezi Şehr-i Aftab'da düzenlenen İslam Devrimi Güçleri Halk Cephesi (CEMNA) Kongresi'nde, ön seçime giren 10 ismin arasından İbrahim Reisi 2 bin 147, Ali Rıza Zakani bin 546, Mihrdad Bezerbaş bin 404, Muhammed Bakır Kalibaf bin 373 ve Perviz Fettah 994 oyla muhafazakar kanadın aday adaylığına seçildi.



Seçilen beş aday adayı arasında yapılacak nihai elemelerde, muhafazakarların Reisi ile seçime girmesi bekleniyor.



İran Seçimleri Gözetleme Merkezi'ndeki görevinden dün istifa eden ve bu sabah muhafazakar kanadın aday adaylığı için gelen teklifleri kabul eden Reisi, reformcular tarafından desteklenen Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye karşı en iddialı adaylar arasında gösteriliyor.



İran Seçim Komisyonu'nun açıklamasına göre, 19 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvuruları 11-15 Nisan arasında alınacak ve kesin aday isimleri 26 Nisan'da duyurulacak.