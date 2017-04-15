Iran'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi Için Adaylık Başvuruları
- İran Eski Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani'nin kardeşi Muhammed Haşimi'nin başvuruda bulunması Tahran Belediye Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın başvuruda bulunması İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri'nin başvuruda bulunması İran'da 19 Mayıs'ta yapılacak olan...
- İran Eski Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani'nin kardeşi Muhammed Haşimi'nin başvuruda bulunması
Tahran Belediye Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın başvuruda bulunması
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri'nin başvuruda bulunması İran'da 19 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvuruları sona erdi. İran Eski Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani'nin kardeşi Muhammed Haşimi, Tahran Belediye Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri başvuruların son gününde, başkent Tahran'daki İçişleri Bakanlığı binasına gelerek adaylık başvurusunda bulundu.