İran'da Cumhurbaşkanlığı İçin 1636 Kişi Aday Oldu

İran'da 19 mayıs'ta yapılacak olan 12. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri için toplam 1626 kişi adaylığını ilan etti.



Merkez Seçim Bürosu Başkanı Ali Esğer Ahmedi 5 günlük aday müracaat süresinin tamamlanmasıyla birlikte sonunda yaptığı açıklamada başvuran adaylardan 137 kişinin kadın, 1499 kişinin de erkek olduğunu ifade etti.



En genç adayın 18, en yaşlı adayın 92 yaşında olduğunu ifade eden Ahmedi, 236 adayın 30 yaş altında, 430 adayın üniversite diplomasına sahip olduklarını söyledi.



11. dönem Cuhurbaşkanlığı seçimlerinde 686 aday olduğunu ifade eden Ahmedi bu dönem 956 adayın daha fazla kayıt yaptırdığını söyledi.



Aday belirleme son gününde Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri ve Tahran Belediye Başkanı Mohammd Bager Galibaf da adaylık başvurusu yaptılar.



Adayların başvuruları Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından beş gün içinde değerlendirerek sonuçların açıklanmasıyla birlikte 28 Nisan tarihinden itibaren 20 günlük propaganda süresi başlayacak. - TAHRAN