İran'da Cumhurbaşkanlığı Adayları Belli Oldu: Ahmedinejad Veto Edildi, Ruhani Onay Aldı

İran'da 19 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri adayları belli oldu. Mevcut cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Muhafazakar kanadın ana adayı Seyyid İbrahim Reisi onay alan 6 kişi arasında bulunurken, Ahmedinejad'ın adaylığı reddedildi.



Adayların yeterliliğini belirleyen Anayasayı Koruyucular Konseyi, adaylık için başvuruda bulunan toplam bin 636 kişiden, 6 kişinin adaylık başvurusunu kabul ederek seçimlerde yarışabilmesine onay verdi.



Konsey, eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ve onun eski yarımcılarından Hamid Bekai'nin adaylığını veto etti.



Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Tahran Belediye Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İslami Mutelefe Partisi üyesi Mustafa Mir Selim ve eski bakan ve cumhurbaşkanı yardımcılarından Mustafa Haşimi Taba, adaylık başvurusu kabul edilen diğer adaylar olarak açıklandı.



19 Mayıs'taki seçim yarışının en güçlü iki ismi olarak Hasan Ruhani ve İbrahim Reisi öne çıkıyor. Ruhani, ülkedeki reformcu ve ılımlı kanadın seçimlerdeki ana adayı olarak gösterilirken, Muhafazakar kanattan eski başsavcı İbrahim Reisi'nin adı öne planda yer alıyor.



(Fotoğraflı) - Tahran