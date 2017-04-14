İran'da Cumhurbaşkanı Ruhani Yeniden Aday

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 12. Dönem Cumhurbaşkanı adayı olarak kayıt yaptırdı.



Ruhani bugün seçim Merkez Bürosuna gelerek tekrar Cumhurbaşkanı olmak için resmen adaylık başvurusunu yaptı.



Ruhani, 11. Dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İtidal sloganı ile 18 milyon 651 bin 668 oy alarak Cumhurbaşkanı seçilmişti.



Salı günü başlayan Cumhurbaşkanlığı adaylarının kayıtları yarın sona eriyor. Bugüne kadar 800'ü aşkın kişinin Cumhurbaşkanlığı adaylığı için kayıt yaptırdığı açıklandı. - TAHRAN