İran'da Cumhurbaşkanı Adayları Belli Oldu: 3 Reformcuya Karşı 3 Muhafazakâr
İran'da 19 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçimleri adayları belli oldu.
İran'da 19 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçimleri adayları belli oldu. Toplam 6 kişinin onay aldığı seçimlerde, 3 aday muhafazakar duruşuyla ile öne çıkarken 3 aday reformcu-ılımlı bakış açısıyla öne çıkıyor.
Onay alan 6 isim arasında mevcut cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve muhafazakar kanadın ana adayı eski başsavcı İbrahim Reisi bulunurken, eski cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın adaylığı veto edildi.
Adayların yeterliliğini belirleyen Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK), adaylık için başvuruda bulunan toplam bin 636 kişiden, 6 kişinin adaylık başvurusunu kabul etti.
3'e karşı 3
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ruhani'nin 1. Yardımcısı İshak Cihangiri ve eski cumhurbaşkanı yardımcılarından Mustafa Haşimi Taba, reformcu -ılımlı kanat, eski başsavcı İbrahim Reisi, Tahran Belediye Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve İslami Koalisyon Partisi üyesi Mustafa Mir Selim, muhafazakar kesime yakınlıklarıyla tanımlanıyorlar.
Ahmedinejad'ın hem kendisi hem desteklediği adayı veto edildi
Eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın adaylığını reddeden AKK, aynı zamanda Ahmedinejad'ın seçimlerde destekleyeceği adayı Hamid Bekai'nin de adaylığını veto etti.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, daha önce Ahmedinejad'a aday olmaması için tavsiyede bulunmuştu. Hamaney'in karşı çıkması rağmen adaylık başvurusunda bulunan Ahmedinejad, asıl hedef olarak desteklediği adayı Hamid Bekai için siper oluşturmayı planlıyordu.
Seçimlerin favorisi: Ruhani ve İBRAHİM Reisi
Seçim yarışının cumhurbaşkanı Ruhani ve muhafazakar kanadın adayı İbrahim Reisi arasında geçmesi beklenirken, asker kökenli muhafazakar Tahran Belediye Başkanı Muhammed Bakır Galibaf da güçlü aday olarak öne çıkıyor.
Galibaf, Ruhani'nin yüzde 51'lik oy oranıyla kazandığı son dönem cumhurbaşkanı seçimlerinde, 2. sırada yer almıştı.
Ruhani'ye karşı en ciddi aday: İbrahim Reisi
Ruhani'nin en güçlü rakibi olarak tanımlanan 56 yaşındaki muhafazakar Seyyid İbrahim Reisi, bu kanadın ana adayı olarak öne çıkıyor.
Halihazırda Din Adamları Özel Mahkemeleri Başsavcısı ve ülke liderini belirlemekle mükellef Uzmanlar Meclisi üyesi ve Başkanlık Heyeti üyesi olan Reisi, aynı zamanda ülke liderinin görevlendirmesiyle ülkenin en güçlü vakfı, İmam Rıza Külliyesi Vakfı'na (Astan-i Kudsi Rezevi Vakfı) da başkanlık ediyor.
10 yıl boyunca Yargı Organı 1. Başkan Yardımcısı olan Reisi, 2014-2016 yılları arasında İran Başsavcısı olarak görev yapmış.
İki güçlü muhafazakar adayın olması Ruhani'ye yarıyor
Adaylar arasında bulunan Tahran Belediye Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Ruhani'nin kazandığı 2013 cumhurbaşkanı seçimlerinde oyların yüzde 16'sını alarak Ruhani'nin ardından 2. sırada yer alabilmişti.
Asker kökenli Galibaf, Ahmedinejad'ın cumhurbaşkanlığıyla sonuçlanan 2005 seçimlerinde de aday olup yarışı yaklaşık yüzde 14'lük oyla 4. sırada tamamlanıştı.
Galibaf veya Reisi'den birinin diğeri lehine seçimlerden çekilmemsi durumunda Ruhani'nin 2. cumhurbaşkanlığının daha kolay olacağı yorumlanıyor.
Taktiksel aday: Cihangiri
Adaylık başvurusu kabul edilen Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri'nin, Ruhani ile birlikte seçimlere katılmasının taktiksel bir hareket olduğu değerlendiriyor.
Cihangiri'nin son anda Ruhani lehine seçimlerden çekileceği büyük bir olasılık olarak görülüyor.
Az şansı tanınan adaylar
Eski cumhurbaşkanları Haşimi Rafsancani ve Muhammed Hatemi döneminde Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı yapan Mustafa Haşimi Taba ve İslami Koalisyon (Mutelefe ) Partisi Merkez Konseyi Başkanı Mustafa Mir Selim, seçiölerin en az şanslı iki adayı olarak tanımlanıyor.
Propaganda süreci resmen başladı
Aynı zamanda seçimleri denetlemekle yükümlü Anayasayı Koruyucular Konseyi, adaylarının isminin açıklanmasıyla propaganda sürecinin de resmen başladığını duyurdu.
19 Mayıs'ta iki sandık olacak
19 Mayıs'ta yapılacak 12. dönem cumhurbaşkanı seçimleriyle eş zamanlı olarak Kent ve Köy Konseyi Seçimleri de yapılacak. Ülkedeki belediye başkanları kent konseyi tarafından belirleniyor.
Görüntü Dökümü:
- Cumhurbaşkanı Ruhani'nin cumhurbaşkanı seçimleri için adaylık başvurusu
Başsavcı İbrahim Reisi'nin adaylık başvurusu
Eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad ve yardımcısı Hamid Bekai'nin seçim yarışı için başvurusu
Tahran Belediye Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın adaylık başvurusundaki konuşması - Tahran