İran'da Çöken Binanın Enkazından 2 Kişi Ölü Olarak Çıkarıldı

Iran'da çöken binanın enkazından 2 kişi ölü olarak çıkarıldı



Ekber Karabağ Tahran, 21 Ocak (DHA) - İran'ın başkenti Tahran'da önceki gün yangın sonrası çöken binanın enkazından iki kişinin cansız bedeni çıkarıldı.



Tahran İtfaiye Sözcüsü Celal Meleki, arama kurtarma ve enkaz kaldırma işlemleri sonucu bu sabaha kadar iki kişinin cansız bedeninin molozlar altından çıkarıldığını ifade etti.



Ölen kişilerin yangını söndürmek için binanın içinde bulunan itfaiye erleri olduğu kaydedildi.



Çöken 15 katlı işyerinin enkazında çoğu itfaiye eri en az 20 kişinin mahsur kaldığı belirtiliyor. Yetkililer enkaz altında kalanların yaşadıklarına dair bir belirti almadıklarını ifade etti.



Olay günü hastaneye kaldırılan bir itfaiye eri de vücudundaki ağır yanıklar nedeniyle hayatını kaybetti.



Ağırlıklı olarak tekstil atölyeleri ve toptancılarının bulunduğu Plasko adlı işyerinde perşembe günü yangın çıkmıştı. Olay sonrası binayı boşaltan itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken bina çökmüştü.



İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bu sabah olay yerine giderek çalışmaları yakından inceledi.



Ülke genelinde bugün bir günlük yas ilan edildi.