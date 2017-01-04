İran'da Çifte Vatandaşlık Tartışması

İran'da Meclis Hukuk ve Yargı Komisyonu Üyesi Muhammed Ali Purmuhtar, devlet kadrolarında çifte vatandaşlığa sahip 40 yetkilinin olduğunu söyledi.



İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e göre, Purmuhtar, çifte vatandaşlığa sahip bazı kişilerin şu anda ülkenin "hassas" siyasi ve ekonomik kurumlarının yönetiminde görevli olduğunu öne sürdü.



Konuyla ilgili hazırlanan nihai raporun ilgili mercilere sunulduğunu aktaran Purmuhtar, devlet kadrolarında 40 yetkilinin çifte vatandaşlığa sahip olduğunu belirtti. Purmuhtar, milletvekilleri arasında da aynı durumda olanların bulunduğunu iddia etti.



İran'da yasak olmasına rağmen devlet kadrolarında çifte vatandaşlığa sahip kişilerin görev aldığına ilişkin iddialar zaman zaman gündeme geliyor.



Meclisteki bir grup milletvekili, Ocak 2015'te Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye gönderdikleri mektupta, devletin üst kademelerinde bulunan çifte vatandaşlığa sahip bazı yetkililerin görevden alınmasını istemişti.



Çifte vatandaşlık İran'da yasak



İran Meclis Dış Politika ve Güvenlik Komisyonu Sözcüsü Hüseyin Nakavi de geçen yıl ekim ayında İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi'nin devlet kadrolarındaki çift uyruklu kişiler hakkında meclise bazı raporlar sunduğunu açıklamıştı.



Nakavi, "Alevi'nin meclise sunduğu rapora göre, devlet kadrolarında 79 kişinin çifte vatandaşlığa sahip olduğundan şüpheleniliyordu. Detaylı incelemelerden sonra 35 kişinin çifte vatandaş olduğu belirlendi. Bu bağlamda ilgili kurumlar bilgilendirilerek bu yetkililerin görev almaları engellendi." ifadelerini kullanmıştı.



Birçok ülkenin aksine çifte vatandaşlık uygulamasını kabul etmeyen İran'da söz konusu kişilerin kamu kurumlarında görev almasına da izin verilmiyor.