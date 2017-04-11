İran'da Bir Devrim Muhafızı Komutanı Öldürüldü

İran'da Pakistan-Afganistan sınırına yakın bir bölgede üst düzey bir Devrim Muhafızı komutanı uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.



İran'ın resmi haber ajansı İRNA, Devrim Muhafızı Ordusu'na mensup Kurin Tabur Komutanı Ruhullah Ali'nin Zahidan- Kurin caddesinde kurulan pusuda öldürüldüğünü duyurdu.



İki kişi olduğu söylenen saldırganların, korumalar tarafından vurularak etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Pakistan- Afganistan sınırına yakın çatışma bölgesinde, ağırlıklı olarak Sünni mezhebine bağlı Beluç'lar yaşamaktadır. Bölgede zaman zaman güvenlik güçleri ile radikal Cundullah örgütü arasında çatışmalar yaşanıyor. - Tahran