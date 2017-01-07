GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
-Donmuş şelaleden detay görüntüler
-Donmuş şelaleye tırmanmaya çalışan sporcular
-Tesis hakkında bilgi veren Mehdi Penahipur ile röportaj
İran'ın başkenti Tahran'da, kış sporları meraklıları hafta sonlarını yapay donmuş şelaleye tırmanarak geçiriyor. Tahran'ın 40 kilometre kuzeydoğusundaki Meygun, buza tırmanış heyecanını yaşamak isteyenlerin uğrak yeri.
Iran'da Alternatif Bir Kış Sporu: "Donmuş Şelaleye Tırmanma"
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : -Donmuş şelaleden detay görüntüler -Donmuş şelaleye tırmanmaya çalışan sporcular -Tesis hakkında bilgi veren Mehdi Penahipur ile röportaj İran'ın başkenti Tahran'da, kış sporları meraklıları hafta sonlarını yapay donmuş şelaleye tırmanarak geçiriyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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