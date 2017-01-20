İran'da 17 Katlı İş Yerinin Çökmesi

İran'ın başkenti Tahran'da 17 katlı iş merkezinin yangın sonrası çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre en az 20 itfaiye görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.



İranlı Öğrenciler Haber Ajansı İLNA'ya göre, Tahran Belediye Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, basına yaptığı açıklamada, yanan bina içerisinde söndürme çalışmaları yapan itfaiye erlerinden 20'sinin hayatını kaybettiğini duyurdu.



Tahran Şehir Konseyi Sağlık ve Çevre Komisyon Başkanı Rahmetullahi Hafızi, ölü sayısının artmasından endişe duyduğunu belirterek, yangın esnasında 6 ve 7'inci katlarda söndürme çalışması yapan 30 ila 40 kadar itfaiye görevlisinin bulunduğunu bildirdi.



Hafızi, bunlardan tamamının hayatını kaybetmiş olabileceğini ifade ederek, "Ölü sayısı 40'a çıkabilir." dedi.



Tahran Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Sözcüsü Hasan Abbasi, yaralı sayısını çoğu itfaiye görevlisi 84 olarak açıkladı.



Çöken binada söndürme, arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.



Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği binasının da bulunduğu İstanbul Dört Yol kavşağında (Çahar Rahı İstanbul) yer alan plastik ve tekstil atölyelerinin bulunduğu 17 katlı Plasku İş Merkezi'nde sabah saatlerinde yangın çıkmış, itfaiyenin müdahalesi sırasında bina çökerek kullanılamaz hale gelmişti. Öğle saatlerinde 30 itfaiyecinin göçük altında mahsur kaldığı, 70 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.



Yangın sırasında binanın çökme ihtimaline karşı tahliye edilen Türk büyükelçiliğinin zarar görmediği belirtildi.