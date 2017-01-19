Son Dakika! İran'da 17 Katlı Bina Canlı Yayında Çöktü: 30 İtfaiyeci Hayatını Kaybetti

İran'ın başkenti Tahran'da bulunan 17 katlı bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

BİNA YANGIN SONUCU ÇÖKTÜ

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği binasının bulunduğu İstanbul Dört Yol kavşağında (Çahar Rahı İstanbul) yer alan plastik ve tekstil atölyelerinin bulunduğu 17 katlı Plasku İş Merkezi çıkan yangın sonucu çöktü.



CANLI YAYINDA ÇÖKTÜ, ONLARCA KİŞİ ENKAZ ALTINDA

İran devletine bağlı yayın organı Press TV, en az 30 itifaiyecinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Televizyonların canlı yayın bağlantısı yaptığı sırada çöken binanın enkazının altında 50 ila 100 arasında kişinin kaldığının tahmin edildiği belirtildi.

YANGININ NEDENİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Sabah saatlerinde binanın üst katlarında sebebi henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangında ilk belirlemelere göre 30 itfaiye eri hayatını kaybetti. Uzun çalışma sonucunda itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası bina çökerek, kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında çevredeki bazı binaların camlarının kırıldığı gözlendi.



BİNANIN ÇÖKMESİ İHTİMALİYLE, TÜRKİYE ELÇİLİĞİ BOŞALTILDI

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği'nden alınan bilgiye göre, yanan binanın çökmesi ihtimaliyle Türkiye büyükelçiliğinin boşaltıldığı ve çökmenin büyükelçilik binasına zarar vermediği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



SİMGESEL BİR NİTELİK TAŞIYORDU

Devlet televizyonu, Plasku'nun Tahran'ın en eski binalarından biri olduğu vurgulandı. Plasku, Tahran'daki binalar arasında simgesel bir nitelik taşıyordu. ​Bina 1960'lı yıllarda İranlı Yahudi işadamı Habib Elghanian tarafından yaptırılmıştı. Elghanian'ın plastik fabrikasının ismini taşıyan bina, döneminin en yüksek yapısıydı.