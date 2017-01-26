İran'da 17 Katlı İş Merkezinin Çökmesi

İran'ın başkenti Tahran'da geçen hafta çıkan yangın sonrası çöken 17 katlı Plasku İş Merkezi'nin enkazından çıkarılan ceset sayısının 19'a yükseldiği bildirildi.



Tahran İtfaiye Kurumu Sözcüsü Celal Meleki, İran devlet televizyonu IRINN'ye yaptığı açıklamada, yıkılan iş merkezinin enkazından 5 itfaiyeci cesedinin daha çıkarıldığını, moloz yığını arasında itfaiyeci kalmadığını duyurdu.



Meleki, göçük altında olduğu tahmin edilen bazı sivillerin çıkarılması için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.



Yaralı sayısının 197 olarak açıklandığı olayda şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 4'ü sivil ve 16'sı itfaiyeci olmak üzere 20'ye yükseldi. Daha önce yangında yaralanan bir itfaiyeci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.



Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği binasının da bulunduğu İstanbul Dört Yol kavşağındaki (Çahar Rahı İstanbul) 17 katlı Plasku İş Merkezi'nde perşembe sabahı yangın çıkmıştı. Yüzlerce plastik ve tekstil atölyesi ile mağazanın bulunduğu bina, itfaiyenin müdahalesi sırasında çökmüştü.