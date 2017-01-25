İran'da 17 Katlı İş Merkezinin Çökmesi

İran'ın başkenti Tahran'da yangın sonrası çöken 17 katlı iş merkezinin enkazından çıkarılan ceset sayısının 14'e yükseldiği bildirildi.



İranlı İşçiler Ajansı İLNA'nın haberine göre, Tahran'da bir hafta önce çöken Plasku İş Merkezi'nin enkazında 10 itfaiyecinin cesedine ulaşıldı.



Aralıksız yanmaya devam eden ve sıcaklığın yer yer 600 dereceye kadar çıktığı moloz yığını arasında arama çalışmaları devam ediyor.



Yaralı sayısının 197 olarak açıklandığı olayda şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 4 sivil ve 11 itfaiyeci olmak üzere 15'e yükseldi. Daha önce yangında yaralanan bir itfaiyeci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti



Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği binasının da bulunduğu İstanbul Dört Yol kavşağındaki (Çahar Rahı İstanbul) 17 katlı Plasku İş Merkezi'nde perşembe sabahı yangın çıkmıştı. Yüzlerce plastik ve tekstil atölyesi ile mağazanın bulunduğu bina, itfaiyenin müdahalesi sırasında çökmüştü.



Tahran Belediye Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, binanın yıkılmasının ardından enkaz altında kalan 20 itfaiyeciden ümidin kesildiğini belirtirken, Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Sacidiniya iş merkezinde çalışan 25 sivilin kayıp olduğunu duyurmuştu.