İran'da 17 Katlı Bina Çöktü: En Az 30 Ölü

İran'ın başkenti Tahran'da iş merkezi olarak kullanılan 17 katlı bir bina, çıkan yangının ardından yerle bir oldu.



İran devlet televizyonu bina içerisinde yangını söndürmeye çalışan en az 30 ifaiye erinin yaşamını yitirdiğini aktardı. En az 70 kişi de yaralandı.



Tahran'da işlek bir cadde üzerinde bulunan 1964 yapımlı binanın dokuzuncu katında nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. Yangın nedeniyle bina kısa sürede boşaltıldı ancak çökme sırasında 200'e yakın kişinin içeride bulunduğu tahmin ediliyor.



Çöken bina büyükelçiliklerin olduğu caddeye oldukça yakın bulunuyor. Türkiye ve İngiltere'nin Tahran Büyükelçilik binaları tedbir amaçlı olarak boşaltıldı.



Çöken Plasco adlı bina İranlı Yahudi iş adamı Habibollah Elghanian tarafından inşa edilmişti. Elghanian, 1979 devriminden sonra İsraille bağlantısı olduğu şüphesiyle yakalanmış ve idam edilmişti.



Binada 400'ü aşkın dükkan bulunuyordu.



17-stores building collapses after being burnt to the ground in #Tehran, #Iran pic.twitter.com/QwvesPBgoZ— Mhamad Kleit (@kleitm) January 19, 2017



