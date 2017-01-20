İran'da 17 Katlı Bina Çöktü, 20'den Fazla İtfaiyeci Öldü

İran'ın başkenti Tahran'ın simgeleri arasında gösterilen 17 katlı Plasco binası, sabah saatlerinde çıkan yangın sonrası boşaltılmasının ardından çöktü. Binanın enkazında kalan 20'den fazla itfaiyeci yaşamını yitirdi.





İran Belediye Başkanı Muhammed Bakir Kalibaf devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Enkaz altında kalan en az 20 itfaiyeci yaşamını yitirdi... Onlar şehit oldu. Başkalarına yardım ederken kendilerini feda ettiler" dedi.





Kalibaf, daha önce yaptığı açıklamada, 25 itfaiyecinin enkaz altında olduğunu söylemişti. İran Devlet Televizyonu, 45'i itfaiyeci en az 75 kişinin yaralandığını belirtirken, ölü sayısının artabileceğini ifade etti.





9. katta çıkan yangın sonrası bina boşaltıldı ve bölgeye 200 itfaiyeci yönlendirildi. Bina çöktüğü sırada içeride itfaiye görevlileri bulunuyordu.



Binanın yakınlarında bulunan Türkiye, Almanya ve İngiltere büyükelçileri tedbir olarak boşaltıldı.



İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, olayla ilgili soruşturma açılması talimatı verdi.



Binayla ilgili güvenlik kaygıları vardı



Çöken Plasco Binası'nda ev ve ofisler, binanın en altında ise bir alışveriş merkezi yer alıyordu. Ancak bir süredir binanın güvenliğiyle ilgili bazı kaygılar olduğu belirtiliyor.



Reuters'ın haberine göre, İran Devlet Televizyonu'na konuşan itfaiye sözcüsü, binada ağırlıklı olarak konfeksiyon atölyelerinin bulunduğunu belirterek, "Güvenlik kaygılarından dolayı belediye tarafından binanın boşaltılması gerektiği yönünde defalarca uyarılar yapıldı" dedi.





Binayı, devrim öncesinin ünlü iş adamlarından İranlı Yahudi Habibullah Elganyan inşa etmişti.



İnşaatı 1962'de tamamlanan Plasco, o dönem Tahran'ın en yüksek binasıydı. Daha sonra ise Tahran'da Plasco'dan da yüksek binalar inşa edilmişti.



Elganyan ise 1979 İran Devrimi'nin ardından İsrail ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle tutuklanmış ve idam edilmişti.