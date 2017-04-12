İran Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Kampanya Süreci Başladı





İran'da 19 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmak için adaylık başvuruları bugün başladı. Kayıtlarla birlikte, 12. dönem cumhurbaşkanlığı için seçim kampanya sürecine de girilmiş oldu.



İslamcı Koalisyon Partisi'nden aday olan eski Kültür Bakanı Mustafa Mir Selim vaatlerini şöyle dile getirdi:



"50 yıllık oldukça köklü ve deneyimli bir partinin desteğiyle insanlara hizmet etmeye geldim. Halkın İslam Devrimi'nden payını size yeniden getirmeye geldim."



İran hükümetinin önde gelen muhaliflerinden yazar Mehdi Hazali ise ülkesinin dünya ile olan ilişkilerini ABD de dahil olmak üzere iyileştirmek adına cumhurbaşkanlığına talip olduğunu açıkladı:



"Benim hükümetim döneminde tüm dünya ile yaşanan tansiyonu yok etmek ve karşılıklı pozitif etkileşimin olduğu ilişkileri yaratmaya çalışacağız. Tarihi olarak bize borçlu olduğunu düşündüğümüz ABD ile düşman olmayacağız."



Eski başsavcı ve muhafazakarların aday adayı İbrahim Reisi'nin reformcular tarafından desteklenen Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye karşı en güçlü rakipler arasında olması bekleniyor.



Eski cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ise İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'den destek almayarak seçimlere adaylığını koymayacağını açıklamıştı.



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Tags: süreci kampanya başladı İran siyaseti seçimlerinde İran cumhurbaşkanlığı Gepost: 12 april 2017