GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin karşılanması
İki ülke milli marşı
Resmi tören
Heyetlerin tanıtılması BİŞKEK (AA) – İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev tarafından karşılandı.
Iran Cumhurbaşkanı Ruhani Kırgızistan'da
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin karşılanması İki ülke milli marşı Resmi tören Heyetlerin tanıtılması BİŞKEK (AA) – İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev tarafından karşılandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads