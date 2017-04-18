Iran Cumhurbaşkanı Ruhani'den 'Devrim Muhafızları'na' Eleştiri

- Beheşti Zehra Yerleşkesi'nde düzenlenen kutlamalarda bando takımı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin konuşması

Araçların geçit töreni

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Devrim Muhafızları'nı ülkenin ekonomiyle ilgili konularına müdahale etmeleri sebebiyle eleştirdi.



Cumhurbaşkanı Ruhani, İran Ordu Günü münasebetiyle, başkent Tahran'daki Beheşti Zehra Yerleşkesi'nde düzenlenen kutlamalara katıldı. Ruhani burada yaptığı konuşmada, "Silahlı kuvvetlerin ülkenin ekonomisi konusundaki vesveseleri, onları sahip oldukları yüksek hedeflerinden uzaklaştırmaktadır."dedi.



Ekonomi alanındaki yersiz endişelerin komutanları ve silahlı kuvvetleri asli görevlerinden uzaklaştırabileceğini vurgulayan Ruhani, İran anayasasına göre silahlı kuvvetlerin, arama-kurtarma, eğitim, üretim ve imar konularında yardım görevlerinin olduğunu hatırlattı.