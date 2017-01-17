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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin basın toplantısı İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Iran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani (2)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin basın toplantısı İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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