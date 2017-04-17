İran Basınında Referandum Sonucu: İkiye Bölünmüş Cumhuriyet

İran basını, Türkiye'deki referandum sonuçlarına ilişkin yayımladığı haberlerde ağırlıklı olarak "evet"in "çok küçük farkla" kazandığıne dikkat çekildi ve ülke genelinde "ikiye bölünme" yaşandığı ileri sürüldü.



Muhafazakarlara yakın Vatan-i Emruz gazetesi, birinci sayfasından verdiği haberinde, seçim sonuçları "İkiye bölünmüş Cumhuriyet" olarak verildi.



Kanun gazetesi de Türkiye'deki referandum sonuçlarına ilişkin olarak, "Çekişmeli geçen referandum da Türk halkı Erdoğan'ın planına evet dedi" diye yazdı.



Şehrvend gazetesi, Türkiye'deki referandum a ilişkin "Atatürk'ün tarihsel sonu" başlığına yer verirken, Horasan gazetesi, evetin "Kıl payı kazandı"ğı vurgulandı.



Ülkedeki diğer gazeteler referandum sonucuna ilişkin şu başlıklara yer verdi:



Cumhuri İslami gazetesi: Erdoğan'ın düşük zaferi



Cevan gazetesi: Erdoğan'ın 2029'a kadar tek başına yürümesine izin verildi



Farheekhtegan: Türkiye'den Erdoğan'a evet oyu



İtimad gazetesi: Türk halkından Erdoğan'a düşük evet



İran gazetesi: Türk halkı anayasa değişikliğine evet dedi



Mardomsalari gazetesi: Osmanlı bıçağıyla demokrasinin çöküşü.



(Fotoğraflı) - Tahran