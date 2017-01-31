İran: Balistik Füze Çalışmalarımız Yasal

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran'ın balistik füze denemelerin Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı olmadığını savunarak, Washington yönetimini olayı "siyasi istismar aracı yapmama" konusunda uyardı.



Tahran'da resmi temaslarda bulunan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault ile ortak basın toplantısında konuşan Zarif, İran'ın yürüttüğü füze çalışmalarının Batıyla geçen sene uygulamaya konulan nükleer anlaşmayı ihlal etmediğini ileri sürdü.



Zarif, İran'la yapılan nükleer anlaşmada imzası olan Fransa ve eski ABD hükümetinin de bunu onayladığını ifade etti.



ABD'den konuyu siyasi istismar aracı yapmamasını isteyen Zarif, "İran'ın savunma çalışmaları, yeni ABD yönetiminin siyasi oyunları için bir bahane olmamasını umut ederim" diye konuştu.



Füzelerimiz Nükleer Başlıklı Değil



BM'nin 2231 sayılı kararında nükleer silah taşıyabilen balistik füze çalışmalarının yasaklandığını dile getiren Zarif, İran füzelerinin nükleer başlık taşıma kapasitesinde olmadığını kaydetti.



Zarif,"Yabancı saldırılar ve terörizm için ağır bedel ödemiş olan İran, asla kendi savunmasını başkalarının iznine tabi tutmaz" dedi.



Washington yönetimi İran'ı geçen günlerde balistik füze denemesi yapmakla suçluyor.



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-Ortak basın toplantısı - Tahran