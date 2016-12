İran Air'e 100 Yeni Airbus

İran Hava Yolları İran Air, Avrupa'nın en büyük uçak üreticisi Fransa merkezli Airbus'tan yaklaşık 20 milyar dolar tutarında 100 yolcu uçağı satın aldı.



Taraflar arasındaki nihai anlaşma, İran'ın başkenti Tahran'da, İran Air Genel Müdürü Ferhad Pervereş ile Airbus yetkililerinin katıldığı törende imzalandı.



We have sealed an historic order with #IranAir for 100 jets: 46 #A320 Family, 38 #A330 Family & 16 #A350 aircraft https: //t.co/xQrX16UXhx pic.twitter.com/DL0EeS3BR0— Airbus (@Airbus) 22 Aralık 2016



İran'ın alacağı uçakların 46'sı A320, 38'i A330 ve 16'sı A350 modeli Airbus olacak. Airbus, 8 uçaktan oluşan ilk teslimatı önümüzdeki yıl yapacak.



Test flights prior to delivery… Just #beautiful! #Airbus #IranAir #A321 #aviation #airplane pic.twitter.com/rpuKBoKrtU— Iran Air (@IranAir_IRI) 21 Aralık 2016



İran, geçtiğimiz hafta da Airbus'ın en büyük rakibi Amerika Birleşik Devletleri merkezli üretici Boeing ile 17 milyar dolar değerinde, 80 adet yolcu uçağı satın alım anlaşması yaptı.



İran'ın 1979'dan sonra ilk kez bir Amerikan havacılık firmasıyla yaptığı anlaşma gereği bu uçaklar 2018 yılından itibaren teslim edilecek.



Auteur: euronews-tr



Tags: İran Gepost: 22 december 2016