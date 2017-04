İran: Ahmedinejad Cumhurbaşkanlığına Yeniden Aday

İran'ın eski cumhurbaşkanlarından Mahmut Ahmedinejad sürpriz bir adım atarak, gelecek ay yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde yeniden aday olmak üzere başvurdu.



Ahmedinejad'ın bu kararı, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in aksi yöndeki isteğine rağmen almış olmasından dolayı şaşırtıcı bulundu.



Eski cumhurbaşkanının Hamaney'e meydan okuduğu yorumları yapılıyor.



Ahmedinejad daha önce Hamaney'in aday olmaması tavsiyesine uyarak, eski yardımcısı Hamid Bahai'yi destekleyeceğini söylemişti.



Çarşamba günü adayların başvurularını yaptığı içişleri bakanlığında gazetecilerin sorularını yanıtlarken Ahmedinejad, Hamaney'in kendisine yasak koymadığını yalnızca tavsiyede bulunduğunu söyledi.





'Sözüme sadığım'



Ahmedinejad buna karşılık Hamaney'e verdiği seçime katılmama sözüne hala sadık olduğunu, adaylık başvurusunun sadece Bahai'yi desteklemek amacını taşıdığını da kaydetti.



Eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın 2009 yılında ikinci kez seçilmesi, İslam devrimi sonrasında ülkenin yaşadığı en ciddi siyasi istikrarsızlık dönemini başlatmıştı.



İran cumhurbaşkanlığı seçimleri 19 Mayıs'ta yapılacak ve aday kayıtları bu hafta boyunca devam edecek.



İran'daki sistem gereği daha sonra adaylar siyasi ve İslami bakımdan bu göreve uygunlukları bakımından Anayasa Koruma Konseyi'nin değerlendirmesinden geçecek.