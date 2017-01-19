İran: ABD'nin Astana Sürecinde Hiçbir Rolü Yok

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi İMGYK Sekreteri Ali Şamhani, Amerika'nın Astana sürecinde hiç bir rolünün olmadığını söyledi.



Astana süreci hakkında bir açıklama yapan İMGYK Sekreteri Şamhani, Astana sürecine öncülük eden üç ülkenin Amerika'ya hiç bir ortak davetiye gönderilmediğini belirtti.



Şamhani, buna göre İran'ın muhalefeti yüzünden Amerika'nın Astana sürecinde hiçbir rolü söz konusu olmadığını iddia etti.



Amerika'nın Suriye krizinde olumsuz bir tutum izlediğini öne süren Şamhani, Kazakistan'ın ev sahibi ülke olarak Amerika'yı gözlemci statüsünde müzakerelere katılması için davet edebileceğini kaydetti. - TAHRAN