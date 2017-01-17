İran: ABD'nin Astana Görüşmelerine Katılmasına Karşıyız

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Suriye sorunun çözümüne yönelik Astana'da düzenlenecek müzakerelere ABD'nin katılmasına karşı olduklarını ifade etti.



İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'na konuşan Zarif, "ABD'yi müzakerelere davet etmedik ve katılmalarına da karşıyız" diye konuştu. - Tahran