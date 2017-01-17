İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Suriye sorunun çözümüne yönelik Astana'da düzenlenecek müzakerelere ABD'nin katılmasına karşı olduklarını ifade etti.
İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'na konuşan Zarif, "ABD'yi müzakerelere davet etmedik ve katılmalarına da karşıyız" diye konuştu. - Tahran
İran: ABD'nin Astana Görüşmelerine Katılmasına Karşıyız
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Suriye sorunun çözümüne yönelik Astana'da düzenlenecek müzakerelere ABD'nin katılmasına karşı olduklarını ifade etti.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Suriye sorunun çözümüne yönelik Astana'da düzenlenecek müzakerelere ABD'nin katılmasına karşı olduklarını ifade etti.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads