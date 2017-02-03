İran-Abd Gerginliği

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkesinin ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerinden etkilenmeyeceğini söyledi.



Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Zarif, "İran, güvenliğini halkından sağladığı için tehditlerden etkilenmez. Hiçbir zaman bir savaş başlatmayacağız ancak kendi savunma araçlarımıza güveniriz." ifadelerini kullandı.



Dışişleri Bakanı Zarif'in mesajından kısa süre önce de ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından, "İran ateşle oynuyor. Başkan Obama'nın onlara karşı 'kibarlığını' takdir etmediler. Ben Obama gibi olmayacağım!" dedi.



ABD Başkanı Trump, 27 Ocak'ta imzaladığı kararnameyle, Suriyeli mültecilerin ABD'ye gelişini durdurmuş; Irak, İran, Suriye, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarının da 90 gün boyunca ülkeye girişini yasaklamıştı.



İran da Trump yönetiminin kararına karşılık ABD vatandaşlarının ülkeye girişinin yasaklanacağını duyurmuş bu çerçevede İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 16-17 Şubat'ta bu ülkede yapılacak Serbest Stil Güreş Dünya Kupası'na ABD'li sporcuların katılmasına izin verilmeyeceği belirtilmişti.



İran'ın pazar günü yaptığı balistik füze denemesi de iki ülke arasındaki gerginliği artırdı. ABD Başkanı Trump, balistik füze denemesi sebebiyle İran'a karşı tüm seçeneklerin masada olduğunu açıklamıştı.



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 20 Temmuz 2015'te kabul edilen 2231 sayılı kararında İran'a, nükleer başlık taşıyabilecek balistik füze konusunda hiçbir faaliyette bulunmaması ve füze denemesi yapmaması yönünde yasak getirilmişti. Tahran yönetimi ise söz konusu füzelerin nükleer başlık taşıma kapasitesi olmadığını öne sürüyor.