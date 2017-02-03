İran-Abd Gerginliği

Tahran Cuma Namazı geçici imamı Seyyid Ahmed Hatemi, İran'ın 5+1 üyeleriyle yaptığı nükleer anlaşmada füze denemelerine mani bir ibarenin yer almadığını iddia etti.



Başkent Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde kılınan Cuma namazı hutbesinde konuşan Hatemi, ülkesinin füze denemelerinin nükleer anlaşmaya aykırı olmadığını savundu.



Hatemi, "Biz füze denemeleri yapıyoruz. Bu denemeler bizim egemenliğimizin göstergesidir. Biz emperyalist ABD gibi kurtların bulunduğu bir dünyada yaşıyoruz." dedi.



İranlı yetkililerin "Nükleer anlaşmada füze denemesi yapılmasına mani bir tek kelime dahi yer almıyor." açıklamasını nakleden Hatemi, "Bu denemelerin nükleer anlaşmaya aykırı olduğunu söylüyorlar. Nükleer anlaşmaya aykırı davranan birini arıyorsanız o Amerika'dır. Nükleer anlaşmaya aykırı asıl karar, ABD'nin en son aldığı 10 yıllık yaptırım kararıdır." değerlendirmesinde bulundu.



Hutbesinde Suudi Arabistan'ın "terörist" yetiştiren bir devlet olduğunu iddia eden Hatemi, "Suudi Arabistan, terörist yetiştiren kışla durumunda. Orada terörist yetiştiren bir cahil grup devleti yönetiyor. Binlerce ABD'li Arabistan tarafından öldürüldü. Ama bir tek ABD'li dahi yasak getirilen 7 ülkeden birisinde öldürülmedi." ifadelerini kullandı.