Iraklı Üniversite Öğrencisi de Reina Saldırısında Hayatını Kaybetti

Ortaköy'de gece kulübüne düzenlenen silahlı terör saldırısında Türkiye'ye üniversite okumak için gelen Iraklı Jalal Abbas isimli genç de hayatını kaybetti.

TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE OKUYORDU

Ortaköy'de gece kulübüne düzenlenen silahlı terör saldırısında yaşamını yitirenlerin kimlikleri tespit ediliyor. Kimliği tespit edilenler arasında Irak'tan Türkiye'ye üniversite okumak için gelen bir gencin de olduğu öğrenildi. Iraklı Jalal Abbas isimli gencin Kemerburgaz Üniversitesinde öğrenci olduğu ve yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybettiği tespit edildi.