Iraklı Şii Lider Hekim'den Zirve Çağrısı

Irak'taki Şii Ulusal Koalisyonu lideri Ammar el-Hekim, Ortadoğu'da istikrar için bölgedeki beş ülke arasında zirve düzenlenmesi çağrısında bulundu.



Irak meclisindeki en büyük grubun lideri Hekim, Mısır'da yayımlanan hükümet yanlısı Ahbar el-Yevm gazetesine verdiği mülakatta bölgenin istikrara kavuşması amacıyla Mısır, Türkiye, İran, Suudi Arabistan ve Irak arasında bir iş birliği girişiminin başarılı olup olamayacağına dair soruyu yanıtladı.



Hekim, "Bütün bölgeyi kasıp kavuran terör tehlikesini göz önünde bulundurduğumuzda bölge ülkelerinin çoğunun bu düşmanla mücadele edebilecek kapasitede olmadığını görüyoruz. Bu nedenle tehlike tüm bölge ülkeleri için daha büyük hale gelebilir." dedi.



Bölgede son yıllarda yaşanan krizlerin siyasi temelli olduğuna işaret eden Hekim, "Mısır'ın bu anlamda bir girişime öncülük edip başarılı olabileceğini düşünüyoruz. Bu, liderlerin hemen bir araya gelecekleri anlamına gelmiyor. Bazı adımlar atıldıktan ve prosedürler uygulandıktan sonra zirve düzenlenebilir. Böyle bir zirve, Ortadoğu'da sorunun çözülmesine ve istikrarın sağlanmasına vesile olabilir." diye konuştu.



Şii lider Hekim, Irak'ın, Arap ülkeleri ve İran'la komşuluk ilişkilerinin yanı sıra pek çok ortak noktasının bulunması hasebiyle bu ülkeler arasındaki görüş ayrılıklarını azaltacak bir rol oynayabileceğini kaydetti.



Irak'ta terörle mücadelede gelinen aşamayı da değerlendiren Hekim, DEAŞ'a karşı zaferin yakın olduğunu, bu tehdidin ortadan kalkmasının ardından Arap ülkeleriyle ilişkilere daha fazla eğileceklerini sözlerine ekledi.



Irak Ulusal Koalisyonu lideri Hekim, geçen hafta Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Mısırlı yetkililerle başkent Kahire'de bir araya gelmişti.