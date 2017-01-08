Iraklı Sığınmacı Aşkı Makedonya'da Buldu

Makedonyalı sınır polisi Bobi Dodevski ile Iraklı sığınmacı Nura Arkavazi'nin hikayesi, sınırların, dillerin ya da ırkların aşka engel olamayacağını gösterdi.

NORMAL ŞARTLARDA İZİNLİYDİ

Makedonya'nın kuzeyindeki Kumanova'da yaşayan çift, tanışmalarından evlilik kararı almalarına kadar uzanan aşk hikayelerini anlattı.

Batı Avrupa ülkelerine ulaşmak üzere evinden ayrılan Arkavazi de Makedonya-Sırbistan sınırındaki Tabanovce sığınmacı kabul merkezinde görev yapan Dodevski de burasının birbirlerine ilk bakışta aşık olacakları bir yer olacağını düşünmemişti.

Geçen yılın başında ailesiyle Irak'tan yola çıktıklarını anlatan Arkavazi, Makedonya'nın güneyindeki sınır kasabası Gevgeli'ye girdikten sonra burada bir gün kaldıklarını, ardından Sırbistan'a geçmek üzere Tabanovce'ye doğru yol aldıklarını söyledi.

Sabahın erken saatlerinde Tabanovce'ye ulaştıklarını kaydeden Arkavazi, 300 kişilik sığınmacı grubundaki tek İngilizce bilen kişi olduğunu belirterek "Sığınmacılar, polislere ne zaman hareket edeceklerini sormamı istedi. Sordum ancak tüm polisler Bobi'nin İngilizce bildiğini söyledi." diye konuştu.

O günü anlatan Dodevski de eşiyle ilk kez bir mart günü karşılaştığını söyleyerek o gün normal şartlarda izinli olması gerektiğini ancak amirinin sığınmacı yoğunluğu nedeniyle kendisini işe çağırdığını ifade etti.

İLK BAKIŞTA AŞK

Eşini tanıdığı gün kadere inanmaya başladığını belirten Dodevski, "Nura'yı ilk bakışta fark ettim. Ondan önce çok insan geçiyordu ancak hiç kimse böyle bir izlenim bırakmadı. Gözlerinde özel bir şey vardı. Bana, sınırın açılıp açılmayacağını sordu. Ben de endişe etmemesi gerektiğini, hayatındaki her şeyin iyi olacağını söyledim." dedi.

Iraklı Arkavazi, daha sonra Sırbistan'a geçmek için Dodevski'nin kendisine yardım ettiğini ancak Sırbistan sınır polisi tarafından geri çevrilerek yeniden Tabanovce'deki kampa yerleştirildiğini ifade ederek burada kaldığı süre boyunca aktivist ve sivil toplum kuruluşlarına tercüman olarak yardımcı olduğunu anlattı.

Bir süre sonra Makedon polisin elinden tutarak kendisiyle konuşmak istediğini söyleyen Arkavazi, "Konuştuk. Bobi'nin sorduğu ilk soru sevgilimin ya da eşimin olup olmadığıydı. Ben de sevgilimin olmadığını söyledim." diye konuştu.

Arkavazi, bir ay buluşup görüştükten sonran Dodevski'nin kendisinden Makedonya'yı terk etmemesini ve hayatına onunla devam etmesini istediğini belirterek hiç düşünmeden teklifi kabul ettiğini kaydetti.

KUMANOVA'DA DÜĞÜN

Makedonya'yı beğendiğini ve burada kendisini sığınmacı gibi hissetmediğini ifade eden Arkavazi, insanların kendisine sanki yıllarca tanışıyormuş gibi davrandığını, her gün görüştüğü bir arkadaş çevresi dahi olduğunu söyledi.

Makedonya'daki günlük yaşantısından söz eden Arkavazi, "Bakkala gittiğimde İngilizce bilmeyen insanlar ne kadar ödemem gerektiğini anlatmaya çalışıyor. Gülüyor ve şakalaşıyoruz. Makedoncayı öğrenmeye başladım. Kendimi yabancı hissetmiyorum. Kendi ülkemde gibiyim, sadece dilini konuşmuyorum." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl, aynı zamanda Arkavazi'nin doğum günü 13 Temmuz'da ülkenin kuzeyindeki Kumanova'da farklı etnik gruplardan insanların da katılımıyla düğün yapan çift, düğünde her iki tarafın da adetlerini yerine getirdiklerini anlattı.

Arkavazi, kendisi için en önemli noktanın insanlara yardım etmek olduğunu vurgulayarak "Benim için yardım ettiğim kişinin Müslüman, Hristiyan veya başka bir dine mensup olmasının önemi yok. Dünyanın en iyi hissi yardımcı olduğunuz insanın yüzündeki gülümsemedir." diye konuştu.