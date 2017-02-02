Iraklı Mülteci Aile Türkiye'de Hayata Tutundu

Irak'ta bir bacağını kaybeden ve 12 yıl boyunca ülkesini terk etmeyen 4 çocuk babası Halit Elkrpoli, ailesiyle birlikte iki yıl önce geldiği Türkiye'de çocuklarının da desteğiyle yeniden hayata tutundu.



Irak'ın Bağdat kentinde 2002 yılında bomba patlaması sonucu bir bacağını kaybeden 35 yaşındaki 4 çocuk babası Halit Elkrpoli, 12 yıl boyunca ülkesini terk etmedi. Protez bacağıyla ülkesinde kendisi ve ailesi için yaşam mücadelesi veren Elkrpoli, 2 yıl önce DEAŞ saldırısı nedeniyle Türkiye'ye sığındı. Ailesi ile birlikte 2 ay Şanlıurfa'da kampta kalan Elkrpoli, daha sonra ise Elazığ'a yerleşti. Elkrpoli ailesi, burada yeniden hayata tutundu.



Irak'ta manav dükkanı olduğunu belirten Halit Elkrpoli, savaş olduğu zaman yolda giderken düşen bomba sonucu sol bacağını kaybettiği söyledi. Askerlerin yardım ile hastaneye kaldırıldığını tedavi sonrası bacağına protez takıldığını ifade eden Elkrpoli, "Ülkemizde terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları başlayınca Suriye'ye kaçtık, oradan da Türkiye'ye gelip kampta 2 ay yaşadıktan sonra Elazığ'a yerleştik" dedi.



Bir bacağı olmadığı için yardıma muhtaç durumda olduğu anda Türkiye'de kendisine birçok kişinin yardım ettiğini ve ev kiralarını dahi ödediklerini aktaran Elkrpoli, "Ancak artık protez bacağımın değişmesi gerekiyor. Bunun içinde bin 600 dolar gerekiyor. Şu anda biraz zorlanıyorum ama şükür olsun yaşıyorum. Çocuklarım el arabası ile pazarda çalışıyorlar. Geçimimize yardım ediyorlar. Ayağım bu halde olunca çalışamıyorum" diye konuştu. - ELAZIĞ