Iraklı Hristiyanların Noel Programı

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Sefinet'ün Necat Kilisesi'nde düzenlenen programa katılanlar

Programa katılan Hristiyan kökenli İskan, İmar ve Belediyeler Bakanı An Avsi ve Hristiyan Milletvekili Yunadim Kenna

Noel ayini

Kilise Sorumlusu Muhlis Şeşşar ile röportaj

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Hristiyanlar, Noel kapsamında ayin düzenledi.



Bağdat'taki Katolik Hristiyanlar, Sefinet'ün Necat Kilisesi'nde düzenlenen programa çok sayıda Hristiyan vatandaşın yanı sıra Hristiyan kökenli İmar, İskan ve Belediyeler Bakanı An Nafi Avsi de katıldı.



Kilise Sorumlusu Muhlis Şeşşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ayin kapsamındaki mesajlarının Irak ve tüm insanlığa barış olduğunu, Iraklıların birleşmesi, ülkeye istikrar ve güvenliğin gelmesi için dua ettiklerini söyledi.



Musul'da Hristiyanların yaşadığı Ninova Ovası'nın DEAŞ'tan geri alındığını hatırlatan ve buna sevindiklerini ifade eden Şeşşar, ayinde ordu ve güvenlik güçleri için de dua ettiklerini belirtti.