Iraklı Gazeteci Şevki'nin Kaçırılması

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Kaçırılan gazeteci Afrah Şevki için protesto gösterisinden detaylar

Iraklı Gazeteci Husam Hac ile röportaj

Kaçırılan gazeteci Afrah Şevki'nin kardeşi Nibras Şevki ile röportaj Irak'ın başkenti Bağdat'taki evinden önceki gece kaçırılan gazeteci Afrah Şevki'nin kardeşi, ablasının suçsuz olduğunu belirterek bir an önce kurtarılması için hükümete çağrı yaptı.

Gazeteci Şevki'nin silahlı kişilerce kaçırılması sırasında yanında olan kardeşi Nibras Şevki, Bağdat'ın güneybatısında yer alan Seyidiyye bölgesindeki evde yaşananları AA muhabirine anlattı.