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Kaçırılan gazeteci Afrah Şevki için protesto gösterisinden detaylar
Iraklı Gazeteci Husam Hac ile röportaj
Kaçırılan gazeteci Afrah Şevki'nin kardeşi Nibras Şevki ile röportaj Irak'ın başkenti Bağdat'taki evinden önceki gece kaçırılan gazeteci Afrah Şevki'nin kardeşi, ablasının suçsuz olduğunu belirterek bir an önce kurtarılması için hükümete çağrı yaptı.
Gazeteci Şevki'nin silahlı kişilerce kaçırılması sırasında yanında olan kardeşi Nibras Şevki, Bağdat'ın güneybatısında yer alan Seyidiyye bölgesindeki evde yaşananları AA muhabirine anlattı.
Iraklı Gazeteci Şevki'nin Kaçırılması
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Kaçırılan gazeteci Afrah Şevki için protesto gösterisinden detaylar Iraklı Gazeteci Husam Hac ile röportaj Kaçırılan gazeteci Afrah Şevki'nin kardeşi Nibras Şevki ile röportaj Irak'ın başkenti Bağdat'taki evinden önceki gece kaçırılan gazeteci Afrah Şevki'nin kardeşi,...
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