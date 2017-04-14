Iraklı Çocuk, Tekerlekli Sandalyedeki Engelli Babasını Gezdiriyor

Manisa'ya 5 ay önce yerleşen Iraklı ailenin en küçük bireyi olan ilkokul birinci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Suid Sabbah Halil, her gün tekerlekli sandalyede yaşamını sürdüren engelli babası Sabbah Halil İbrahim'i gezdiriyor.

TEKERLEKLİ SANDALYEYLE YAŞAMINI SÜRDÜRÜYOR

Yunusemre ilçesi Yeni Mahalle'deki bir bodrum katında yaşamını sürdüren Iraklı 7 kişilik aile, DEAŞ saldırıları nedeniyle önce Suriye'ye, ardından Türkiye'ye göç edip, 5 ay önce de Manisa'ya yerleşti. 10 yıl önce bir trafik kazası sonucu sol ayağı ve sağ elinin bir bölümünü kaybeden aile reisi 55 yaşındaki Sabbah Halil İbrahim, tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdürüyor.



GÖRENLERİN YÜREĞİ BURKULUYOR

Bodrum katına yaşayan Sabbah Halil İbrahim'in en büyük destekçisi, ailenin en küçük bireyi, ilkokul birinci sınıf öğrencisi oğlu Suid Sabbah Halil. Aile fertlerinin yardımıyla tekerlekli sandalyeye binen babasına minik bedeniyle adeta ayak olan Suid, onu istediği yere götürüyor. Küçük elleriyle babasını gezdiren Suid'i görenlerin yüreği burkuluyor. Suid ise tek isteğinin, hayırsever vatandaşların yardımıyla babasına bir akülü araç alınması olduğunu söylüyor.