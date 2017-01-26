Iraklı Çocuğun Dövülerek Öldürüldüğü İddiasına İlişkin Dava

Bolu'da birlikte yaşadığı Iraklı kadının 4 yaşındaki oğlunu döverek ölümüne, 2 çocuğunun da yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 16 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.



Bolu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya yaramazlık yaptıkları gerekçesiyle dövdüğü Murtadhaosama Salh Alnajde'nin yaşamını yitirmesine, iki kardeşinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Bakr Khalid Naeem Alazzawı (22) ile avukatlar katıldı.



Son sözü sorulan sanık Alazzawı, hakkındaki suçlamaları reddetti.



Alazzawı, Irak'tan sığınmacı olarak geldiğini belirterek, "1,5 yıldan beri cezaevindeyim. Çocukların hiçbirini dövmedim. Çocukları hastaneye götüren de benim. Buna rağmen uzun süredir tutukluyum. Suçsuzum, beraatimi istiyorum." diye konuştu.



Mahkeme heyeti, sanığı "kasten yaralama" ve "ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçlarından 16 yıl 3 ay hapis ile 12 bin lira adli para cezasına çarptırdı.



Beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede 2015 yılının eylül ayında hayatını kaybeden 4 yaşındaki Alnajde'nin başı, gözlerinin altı ve vücudunda morluklar olduğunun belirlenmesi üzerine çocuğun ölümü şüpheli bulunmuş, küçük çocuğun annesi ile birlikte yaşadığı Alazzawı gözaltına alınmıştı. Alazzawı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.