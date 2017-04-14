Iraklı Adam Ahşaba Şekil Vererek Geçimini Sağlıyor

Irak'taki iç karışıklık nedeniyle Çorum'a gelen Hamid Abdullah Ahmed, ahşaptan yaptığı hediyelik eşyalarla geçimini sağlamaya çalışıyor.



Yaklaşık dört yıl önce ailesiyle birlikte Bağdat'tan Çorum'a gelen Ahmed, yaptığı hediyelik eşyalarla hayata tutunuyor. Irak'ta çocuk yaşlardan itibaren marangozluk ve ahşap eşya işleriyle uğraşan Ahmed, mesleğini kısmen de olsa Çorum'da devam ettiriyor. Yaptığı ürünler büyük beğeni toplayan Iraklı marangoz ustasına Çorumlular da zaman zaman aldıkları hediyelik eşyalarla destek veriyor.



2013 yılında Türkiye'ye geldiğini dile getiren Ahmed, "Bağdat'ta marangozluk ve ahşap eşya üzerine iş yerim vardı. Irak'ta iken camilere minberler, iç kısımlarına ahşap hat levhalar yapıyordum. Bağdat hükümetinin işlerini alıyor, onlara dekor yapıyordum. Irak'ta tanınan ve ünlü olan Ahmed Hasan El Bekir'e iş yaptım. Orada her şeyim vardı. Makinelerim, elemanlarım ama burada hiçbir şeyim yok" dedi.



Irak'taki gibi büyük işler yapamadığını dile getiren Ahmed, şimdi sipariş üzerine ahşaptan mühür, baston, isimlik gibi hediyelik eşyalar yaptığını belirtti. Hediyelik bir eşyayı 2-3 günde yaptığını dile getiren Ahmed, bunları satarak geçimini sağladığını sözlerine ekledi. - ÇORUM