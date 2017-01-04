Iraklı 2 Çocuğun Ölümüne Sebep Olan Sürücü Tutuklandı

Samsun'da yolun karşısına geçmeye çalışırken 2 Iraklı çocuğa çarparak ölümüne sebep olan minibüs sürücüsü mahkemece tutuklandı.



Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde dün meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Mustafa D.(23) idaresindeki 55 ARP 12 plakalı minibüs, yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan Iraklı Mohammed Kannah (12) ile akrabası Hashım Naıemı'ye (12) çarpmış, hastaneye kaldırılan Yunus Emre Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi çocuklar hayatını kaybetmişti.



"Çocuklar bir anda önüme fırladı"



Kazadan sonra gözaltına alınan ve İlyasköy Polis Merkezinde sorgusu tamamlanan araç sürücüsü Mustafa D., çocukların bir anda yola fırladığını söyledi. Mustafa D., ifadesinin alınmasının ardından "taksirle 2 kişinin ölümüne sebep olmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren sürücü, tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN