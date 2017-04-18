Irak Yumurtanın Vergisini Artırdı, İhracatçı Tedirgin
Irak Merkezi Hükümeti'nin yumurta ve kanatlı ürünlerinde vergiyi artırması ihracatçıyı tedirgin etti.
Irak Merkezi Hükümeti'nin yumurta ve kanatlı ürünlerinde vergiyi artırması ihracatçıyı tedirgin etti. Sektör hükümetten destek bekliyor.
Kaynak: Dunya.com
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