Irak Ulusal Koalisyonu Başkanı El-Hakim, Tunus'ta

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Irak Ulusal Koalisyonu Başkanı Ammar el-Hakim'in basın toplantısı Irak Ulusal Koalisyonu Başkanı Ammar el-Hakim ve beraberindeki heyet, resmi temaslarda bulunmak üzere Tunus'a geldi.

Irak Ulusal Koalisyonu Başkanı El-Hakim, Tunus'ta

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Irak Ulusal Koalisyonu Başkanı Ammar el-Hakim'in basın toplantısı Irak Ulusal Koalisyonu Başkanı Ammar el-Hakim ve beraberindeki heyet, resmi temaslarda bulunmak üzere Tunus'a geldi. Hakim, başkent Tunus'taki Irak Büyükelçiliği binasında basın toplantısı düzenledi.

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