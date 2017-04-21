Irak Ulusal Koalisyonu Başkanı El-Hakim, Tunus'ta
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Irak Ulusal Koalisyonu Başkanı Ammar el-Hakim'in basın toplantısı Irak Ulusal Koalisyonu Başkanı Ammar el-Hakim ve beraberindeki heyet, resmi temaslarda bulunmak üzere Tunus'a geldi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Irak Ulusal Koalisyonu Başkanı Ammar el-Hakim'in basın toplantısı Irak Ulusal Koalisyonu Başkanı Ammar el-Hakim ve beraberindeki heyet, resmi temaslarda bulunmak üzere Tunus'a geldi. Hakim, başkent Tunus'taki Irak Büyükelçiliği binasında basın toplantısı düzenledi.