Irak Türkmenleri İzmir'de buluştu

İZMİR - Irak Türkmenleri İzmir Buluşması'nda konuşan Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Mehmet Tütüncü, yakın zamanda Telaffer'e düzenlecek operasyonların en az can kaybı ile DEAŞ'tan temizlenmesini dileyerek, Türkiye'nin yaptığı insani yardımlara minnettar olduklarını ancak Türkiye'nin siyasi desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Irak Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği tarafından düzenlenen "Irak Türklerinin İzmir Buluşması' Bayraklı Öğretmenevi'nde yapıldı. Buluşmaya Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Mehmet Tütüncü, Irak Parlamentosu, Güvenlik ve Savunma Komisyonu Üyesi Türkmen Milletvekili Niyazi Mimaroğlu, Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi ve Erbil Milletvekili Aydın Maruf, Irak Türkmenleri Öğrenci ve Gençler Birliği İzmir Başkanı Dr. Murtaza Tuzlu ve çok sayıda Türkmen katıldı.

İzmir'de yaşayan Irak Türklerini bir araya getirmeyi amaçladıklarını belirten Dr. Murtaza Tuzlu, Kerkük'ten Türkmeneli'ne cereyan eden güncel gelişmeler konusunda bilgi paylaşımı yaptıklarını söyledi.

"Türkmenler inşallah haklarına kavuşurlar"

Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Mehmet Tütüncü Irak'taki Türkmeneli bölgesinde yaşanan sorunları masaya yatırdıklarını belirterek, "Özellikle son dönemdeki Kerkük'te yaşanan bayrak krizi, Türkmenlerin Musul'a bağlı Telafer'de yapılacak olan operasyonla ilgili beklentilerimizi paylaşacağız. Bütün temennimiz anavatanımız Türkiye'nin de desteği ile Irak'taki Türkmenler yakın bir zamanda inşallah haklarına kavuşurlar. Bölgedeki Irak'ın toprak bütünlüğü içinde diğer etnik guruplarla da kardeşçe yaşamayı başarırız inşallah" dedi.

"Türkiye'ye minnettarız, siyasi desteğine ihtiyacımız var"

Irak'ta 2014'ten sonra DEAŞ'ın girişi ile birlikte bir coğrafya değişikliğine gidildiğini anımsatan Tütüncü, bu değişiklikten en büyük zararı Türkmenlerin gördüğünü belirterek, "Bölge yeniden dizayn edilmeye başlandı. Bu yeni dizaynda en büyük zararı çekenler Türkmenler oldu. Çünkü Türkmenler silahsız ve sahipsiz oldukları için maalesef topraklarından oldular. Burada da en çok kaybı Telaffer bölgesinde yaşadık. Yakında da Telaffer'in DEAŞ'tan temizlenmesi için bir operasyon yürütülecek. Bütün temennimiz en az can kaybı ile temizlensin ve tekrar yüzbinlerce insan evine yurduna dönebilsin. Bu noktada tabii ki anavatan Türkiye'nin siyasi desteğine çok ihtiyacımız var, inşallah bu desteği alırız. İnsani konuda Türkiye'nin yardımları çok fazladır. Bundan minnetarız, her zaman Irak Türklerinin yanında olmuştur ama bugünlerde siyasi desteğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var" diye konuştu.

Konuşmaların ardından TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Sanatçısı Ahmet Tuzlu, Türkmen Sanatçısı Sermet Mahmut, Müzisyen Mutasam Altun da müzik ziyafeti verdi.