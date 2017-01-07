TÜMÜ
Haberler Search
Irak Türkmen Cephesi Sözcüsü Ali Mehdi

Irak Türkmen Cephesi Sözcüsü Ali Mehdi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Irak Türkmen Cephesi Sözcüsü Ali Mehdi ile röportaj Irak Türkmen Cephesi (ITC) Sözcüsü Ali Mehdi, Türkiye ve Irak'ın ilişkilerinin daha da güçlenmesi için Kerkük'te Türk Başkonsolosluğu açılmasını istediklerini söyledi.

Irak Türkmen Cephesi Sözcüsü Ali Mehdi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

Irak Türkmen Cephesi Sözcüsü Ali Mehdi ile röportaj
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Sözcüsü Ali Mehdi, Türkiye ve Irak'ın ilişkilerinin daha da güçlenmesi için Kerkük'te Türk Başkonsolosluğu açılmasını istediklerini söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın Irak'a yaptığı ziyareti AA muhabirine değerlendiren Mehdi, Türkiye ve Irak arasında sorun yaratmak için arkalarına büyük devletleri alan bazı terör örgütlerinin istediklerini elde edemediğini aktararak "İki ülke ilişkileri, halk ve devlet bazında o kadar derindir ki bunu bozmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir." dedi.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads