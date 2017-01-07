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Irak Türkmen Cephesi Sözcüsü Ali Mehdi ile röportaj

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Sözcüsü Ali Mehdi, Türkiye ve Irak'ın ilişkilerinin daha da güçlenmesi için Kerkük'te Türk Başkonsolosluğu açılmasını istediklerini söyledi.



Başbakan Binali Yıldırım'ın Irak'a yaptığı ziyareti AA muhabirine değerlendiren Mehdi, Türkiye ve Irak arasında sorun yaratmak için arkalarına büyük devletleri alan bazı terör örgütlerinin istediklerini elde edemediğini aktararak "İki ülke ilişkileri, halk ve devlet bazında o kadar derindir ki bunu bozmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir." dedi.