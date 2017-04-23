Irak Türkmen Cephesi 22 Yaşında



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Ahmet Haşim Muhtaroğlu-Tuzhurmatu-Irak 20 Nisan (DHA)- Irak Türkmen Cephesi Kuruluşunun 22. Yıl dönümü dolayısıyla Kerkük'teki Musalla spor kulübünde büyük bir halk katılımı ile kutlama töreni düzenledi. Kutlama törenine Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşet Salihi,Türkmen Cephesi yetkilileri ve Cephe'nin diğer illerdeki büro sorumluları ve üyeleri katıldı. Törende Irak Türkmen Cephesi'nin kuruluş yıl dönümü münasebetiyle tebrikler alındı. Ayrıca parti temsilcileri ve sorumluları, siyasi şahsiyetler, subaylar ve Türkmen vatandaşların katıldığı kutlama töreninde halk kitlesi tarafından Türkmen bayrağı kaldırıldı. Bu arada kutlama töreni sırasında bir konuşma yapan Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşet Salihi, Türkmenlerin,Tüm Irak ve özellikle Türkmen Bölgelerinde çok sayıda şehit verdiğini bildirdi. Salihi konuşmasında ayrıca, özellikle Kerkük'te siyasi arenada devam eden olaylar üzerine Irak Türkmen Cephesi'nin konumuna değindi. Öte yandan Türkmen şairler,Türkmen tarihi ve milli kimlikleri ile gurur duyduklarını şiirler ile yansıttılar. Ayrıca Türkmen sanatçıları, Türkmenlerin birliğini yansıtan Türkmen şarkıları söyledi. Öte yandan, Irak Türkmen Cephesi'nin 22.kuruluş yılı dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama törenine Azerbaycanlı ses sanatçısı Ayda Gülüzar'da katıldı.