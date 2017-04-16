Irak'taki Yargılamalar

Irak Sünni Vakfı Başkanı Abdullatif el-Hemim hakkında "yetkilerini kötüye kullandığı" gerekçesiyle 1 yıl hapis cezası verildiği bildirildi.



Başkent Bağdat'ta "kara para aklama, ekonomik suçlar ve şeffaflık" davalarına bakan mahkemenin yaptığı açıklamaya göre, Hemim'e 1 yıl hapis cezası verildi.



Hemim'in yaşı ve hizmet veren bir görevli olduğu göz önüne alınarak, çalışmalarında iyi halin devamı ve para cezasının ödenmesi şartıyla söz konusu kararın uygulanmasının 3 yıl askıya alındığı ifade edildi. Kararın temyiz yolunun açık olduğu da kaydedildi.



Vakıf kaynaklarından alınan bilgiye göre, mahkeme Hemim'in "vakıf başkanlığındaki genel müdürlerin belirlenmesinde yetkilerini kötüye kullandığı" gerekçesiyle bu kararı aldı.



Irak Sünni Vakfı Başkanlığından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.