Irak'taki Terör Saldırıları

Irak'ın başkenti Bağdat'ın çeşitli bölgelerinde meydana gelen bombalı saldırılarda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı bildirildi.



Bağdat emniyetinde görevli Yüzbaşı Nezhan el-Hıdır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkentin güneydoğusundaki es-Sinai Mahallesi'nin eski Diyala Köprüsü yakınlarında daha önce yol kenarına bırakılan bombanın infilak etmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 9 kişinin yaralandığını belirtti.



Başkentin kuzey bölgesinde de iş yerlerinin bulunduğu bir yere bırakılan bombanın patlaması sonucu 1 kişinin öldüğünü, 5 kişinin yaralandığını ifade eden Hıdır, Ebu Gureyb ilçesinde bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu içindeki militanın öldüğünü kaydetti.



Kerkük emniyetinde görevli Yüzbaşı Hamid el-Ubeydi ise "Kerkük'e bağlı Havice ilçesinde terör örgütü DEAŞ'ın kaçırdığı 6 sivil, bugün örgüt tarafından kurşuna dizilerek öldürüldü. DEAŞ, söz konusu sivilleri Irak güvenlik güçlerine bilgi sızdırdıkları gerekçesiyle idam etti." dedi.



Ubeydi, DEAŞ'ın sürekli, "bilgi sızdırdığı" iddiasıyla sivilleri öldürdüğünü, Havice halkını tehdit ettiğini aktardı.



Kerkük'ün güneyindeki Havice ilçesi ve ona bağlı 6 kasaba ile yüzlerce köy, Haziran 2014'ten bu yana terör örgütü DEAŞ'ın kontrolünde bulunuyor.